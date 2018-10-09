الاتحاد الأوروبي يطالب بلغاريا بالتحقيق في مقتل صحافية

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

دعت المفوضية الأوروبية، أمس، بلغاريا إلى إجراء تحقيق «عاجل وشامل» بشأن مقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا، وتوضيح ما إذا كان هذا الهجوم له صلة بعملها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحافية التليفزيونية (30 عاماً) تعرضت للاغتصاب والقتل في مدينة روسه البلغارية، حيث تم العثور على جثتها في حديقة على ضفاف نهر الدانوب السبت الماضي.

كانت مارينوفا تعمل مقدمة للبرنامج الحواري «ديتيكتور» أو (المحقق) الذي تبثه شبكة «تي في إن» التلفزيونية. وفي آخر حلقة من برنامجها، تحدث صحفيون استقصائيون من بلغاريا ورومانيا عن تحقيقاتهم حول وجود فساد مزعوم يتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس: «المفوضية تتوقع تحقيقاً سريعاً وشاملاً من جانب السلطات المسؤولة لتقديم الجناة إلى العدالة، وتوضيح ما إذا كان هذا الهجوم مرتبطا بعملها».