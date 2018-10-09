«مايكل» تتحول إلى إعصار وإعلان الطوارئ في فلوريدا

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أمس، أن العاصفة المدارية «مايكل» تحولت إلى إعصار، وأن من المتوقع أن يكتسب هذا الإعصار مزيداً من القوة مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية ستجتاح غرب كوبا، بينما تزيد المخاطر على الأرواح في شمال شرق خليج المكسيك.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصنيف الإعصار ربما يصل إلى الفئة الثالثة بحلول مساء اليوم (الثلاثاء) أو يوم غد (الأربعاء).

وأعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت، أول من أمس، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية، ما وضع أكثر من خمسة آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وقال سكوت في بيان «تدرك ولايتنا خطورة الطقس المداري ومقدار الدمار، الذي قد يتسبب فيه إعصار تشكل من عاصفة مدارية»، ونصح سكان المناطق الساحلية المطلة على الخليج بالاستعداد لتنفيذ أوامر إخلاء محتملة.

وأرسل «مايكل» رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى أجزاء من المكسيك وكوبا لدى مروره في الكاريبي.

وكان مركز الأعاصير قال: إن الإعصار تحرك شمالاً في مسار بين جزيرة كوزوميل في جنوب شرق المكسيك والطرف الغربي لكوبا.