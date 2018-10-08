العثور على نحو ألفي جثة بعد زلزال إندونيسيا والتسونامي

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات المحلية الاندونيسية الاثنين ان حصيلة الزلزال الذي تبعه تسونامي في جزيرة سولاويسي الاسبوع الماضي بلغت نحو ألفي قتيل متوقعة ارتفاع الحصيلة بشكل اضافي لان آلاف الاشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأعلن الناطق باسم الجيش محمد توهير انه تم العثور على 1944 جثة في مدينة بالو وضواحيها التي ضربها زلزال بقوة 7,5 درجات تبعته أمواج قوية في 28 سبتمبر.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس ان "هذا الرقم يمكن ان يرتفع أكثر لانه لم نتلق بعد الامر بوقف أعمال البحث عن جثث".

وتخشى السلطات ان يكون هناك نحو خمسة آلاف مفقود، يحتمل انهم تحت الانقاض.

ولم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين فيما تتركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتعدادها.

وتفكر الحكومة بجعل بلدتين قرب بالو، هما بيتوبو وبالاروا، دمرتا من جراء الكارثة مقبرة جماعية وتركهما على حالهما.

وفي بالاروا هناك مجمع ضخم من المساكن الاجتماعية غمرته الوحول.

ويقول غوبال الذي يبحث عن اثر لاقربائه تحت المنازل المطمورة "حتى لو توقفوا، سنواصل أعمال البحث بانفسنا" فيما تقوم جرافات ورجال انقاذ بالتفتيش تحت الانقاض الاثنين.

وهناك حوالى ألفي شخص بحاجة لمساعدة انسانية عاجلة في المنطقة، كما هناك نقص في المياه العذبة.

وبدأت المساعدة الانسانية بالوصول الى مناطق أوسع فيما تمكن الجيش ومنظمات غير حكومية من تجاوز العقبات اللوجستية بشكل تدريجي.

لكن في المناطق النائية لا يزال حجم الخسائر غير معروف وتمكنت أولى المروحيات من ايصال مواد غذائية وتجهيزات فقط.