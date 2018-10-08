حل ماكرون للبطالة!

إذا أردت أن تجد عملاً، اجتز الشارع إلى الجهة المقابلة واطلبه، هذا هو كل ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان كفيلاً بأن ينتشر كالفيروس عبر صفحات مواقع التواصل ويؤمّن وظيفة بالفعل لطالبها.

لم يجتز جوناثان جاهان البالغ من العمر 25 عاماً الشارع في نهاية المطاف ربما، لكنه حصل على وظيفة مؤقتة بعد أن اتصلت به إحدى الوكالات وعرضت عليه أن يعمل لديها سائقاً.

وشعر جاهان المتخصص في علم البستنة بالفرح بما أنه يبحث منذ أشهر عدة عن وظيفة بلا أي أمل، وقال في مقابلة على إحدى محطات التلفزة التي أكدت أنه رفض 20 عرض عمل آخر: «أنا سعيد لأنني سأعمل في وظيفة أحبها».

وأحدثت الضجة الإعلامية التي أثارها حديث جاهان مع ماكرون في جلسة مفتوحة استضافها قصر الإليزيه أخيراً العجائب بالنسبة لكل من ماكرون وطالب الوظيفة. كما أثار الفيديو الخاص بالحدث موجة ردود عبر مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام انشغلت بردّ ماكرون الفظ، ومدى صوابه في الإشارة إلى الفجوة بين البطالة التي تبلغ نسبة 9 بالمئة وآلاف الوظائف الشاغرة.

وقال ماكرون: «إذا كنت حريصاً فإنك تلتقي بأشخاص في الفنادق والمقاهي والمطاعم وحتى في المشاريع العمرانية يسعون لتوظيف العمال.».