ويليام يلاعب أطفال كينيا

أكمل دوق كامبريدج الأمير ويليام البالغ من العمر 36 عاماً زياراته التي امتدت أسبوعاً خارج بريطانيا بزيارة فرقة الحرس الإيرلندي في كينيا وخوض مباراة في كرة القدم مع الأطفال بالزي العسكري.

وكان الأمير ويليام في زيارة عمل خاصة في إفريقيا بوصفه رئيس مجموعة «متحدين من أجل الحياة البرية». وقام بعد وصوله إلى ناميبيا بالاطلاع على عمل جمعية حماية وحيد القرن في كونين، قبل أن يلتقي أفراداً من المجتمعات المحلية الضالعين في المبادرة. وتعاون مع مجموعة من صيادي البراري لتقفي أثر أحد حيوانات وحيد القرن السوداء النادرة قبل أن يطير إلى تنزانيا للاطلاع على الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التجارة غير الشرعية للحيوانات البرية.

وحطت المروحية أخيراً في كينيا حيث التقى ويليام بوصفه كولونيل الكتيبة مع قوات الدفاع الكينية وجرى له استقبال رسمي. كما ذهب لزيارة وحدة التدريب البريطاني في كينيا.

وأنهى الزيارة بخوض مباراة في كرة القدم وهو مرتدياً البزة العسكرية مع تلامذة المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس المنطقة. وكانت فرحة الأولاد عارمة بتلقيهم هدايا من الأمير عبارة عن ملابس ومعدات رياضية.