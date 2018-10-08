20 قتيلاً بحادث سير في نيويورك

المصدر: نيويورك - وكالات

لقي عشرون شخصاً مصرعهم في حادث سير في سكوهيري، البلدة الواقعة على بعد نحو 260 كيلومتراً شمال نيويورك، حسب ما أعلنت الشرطة، أمس، في حين أفادت صحيفة محلية أن ليموزين دهست مارة في مرآب.وذكرت وسائل إعلام أن سيارة ليموزين تقل أفراداً في حفل زفاف اصطدمت بمركبة أخرى في شمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

وقال الناطق باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، إريك وايس، إن فريقاً كاملاً من المحققين وصل إلى موقع الحادث لفحص ما وصفته الصحيفة بأنه الحادث الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في منطقة ألباني منذ 2005. ووقع الحادث أمام متجر «أبل باريل كانتري» حيث ذكرت وسائل إعلام أن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا موجودين في مكان مخصص للانتظار أمامه.