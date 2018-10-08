رئيس الإنتربول يستقيل والصين تحقق معه بشبهات فساد

المصدر: بكين - أ ف ب

قدّم الصيني مينج هونجوي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، الذي تردد أنه مفقود قبل أسبوع، استقالته بأثر فوري من رئاسة المنظمة، وذلك حسبما أعلنت الإنتربول أمس. فيما أعلنت الصين، أن هونجوي يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية.

وجاء في بيان على موقع اللجنة الإشرافية الوطنية التي تتعامل مع قضايا الفساد التي يشتبه بضلوع موظفين صينيين فيها، أن مينغ هونغوي «يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون». ويشغل مينغ كذلك نائب وزير الأمن العام في الصين، وهو أول رئيس صيني للإنتربول.

وكانت آخر مرة وردت منه أخبار في 25 سبتمبر عندما غادر ليون في فرنسا حيث مقر الإنتربول، متوجهاً إلى الصين. وكشف مسؤولون فرنسيون عن اختفائه، الجمعة الماضي، إلا أن الصين لم تعلق على الأمر قبل الآن. وتمتلك اللجنة الإشرافية الوطنية التي تأسست مؤخراً، سلطات واسعة للتحقيق مع الموظفين الصينيين بشبهات فساد.