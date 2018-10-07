الإعصار «كونغ ري» يجتاح شبه الجزيرة الكورية مخلّفاً قتيلين ومفقوداً

المصدر: سيئول - د.ب.أ

أسفر إعصار «كونغ ري» الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية، عن مقتل شخصين وفقدان آخر ونزوح المئات، وانقطاع التيار الكهربائي، عن أكثر من 61 ألف أسرة، وفقاً لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث الكورية الجنوبية، أمس.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة قولها، إن الاعصار الذي غادر شبه الجزيرة الكورية صباح السبت أودى بحياة رجل «66 عاماً»، بينما كان يعبر جسراً في منطقة جوانجو، جنوبي سيئول مباشرة. وكان قد عثر على جثة رجل «83 عاماً»، كان قد فقد في وقت سابق بمنطقة يونجديوك.

واعتبر رجل «76 عاماً» في عداد المفقودين، بعد أن انزلق على سد بأحد الأنهار وجرفته المياه بمنطقة بوهانج، على بعد 370 كيلومتراً جنوبي سيئول. وغادر الإعصار «كونغ ري» شبه الجزيرة الكورية متوجِّهاً نحو البحر الشرقي، في المياه القريبة من مدينة بوهانج، بمقاطعة كيونج سانج الشمالية.