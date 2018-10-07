«الشيوخ الأميركي» يُصادق على تعيين القاضي كافانو عضواً في المحكمة العليا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، على تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شاباً.

وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ (50-48)، وقدّم بذلك انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصوّت عضو واحد فقط في الحزب الديمقراطي المعارض بالموافقة على تأكيد تعيين كافانو الذي يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، كان قد نفاها وزعم أنه جزء من مؤامرة حزبية من جانب اليسار لإبعاده عن منصة المحكمة.