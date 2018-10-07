لاتفيا تصوّت على برلمان جديد

المصدر: ريجا - د.ب.أ

بدأ مواطنو لاتفيا التوجّه إلى مراكز الاقتراع، أمس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، يتوقع أن تتجه نحو حزب هارموني الموالي لروسيا. ووفق وكالة أنباء بلومبرغ، تشير استطلاعات الرأي، إلى أن الأحزاب التقليدية ستتمكن مجدداً من التكاتف لتشكيل حكومة بعد الانتخابات، إلّا أنّ حزب «كيه بي في إل في» الجديد وجد صدى لوعوده بالتغيير الجذري، ووضع حداً لفرار الموظفين إلى الغرب من أجل أجور أعلى. ولن يستبعد الحزب العمل مع حزب هارموني، الذي يخدم الأقلية الروسية في البلاد، والذي عادة ما يفوز بأعلى عدد من الأصوات ولكن لم يحكم قط.