تفاؤل أوروبي باتفاق حول «بريكست»

المصدر: فيينا - وكالات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، أنّ فرص التوصل لاتفاق حول «بريكست»، ازدادت في الأيام القليلة الماضية، عقب أسابيع من تصاعد القلق إزاء احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال يونكر في تصريحات نشرتها صحيفة ستاندرد: «لدي أسباب تحملني على الاعتقاد بأن إمكانات التقارب بين الجانبين ازدادت في الأيام القليلة الماضية، لكن من غير الممكن التنبؤ بما إذا كنا سنتمكن من إنهاء المحادثات في أكتوبر، وفي حال عدم تحقق ذلك، نقوم به في نوفمبر».

وشدّد يونكر على أنّ الاتحاد الأوروبي مصمّم على التوصّل إلى تفاهم لتجنب انسحاب بلا اتفاق.

على صعيد متصل، لفت رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، إلى أنّ من الممكن التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وقال على هامش مؤتمر يعقد في مدينة كراكو البولندية: «سنحاول التوصل إليه في أكتوبر، وأعتقد أنّ هناك فرصة للوصول إلى اتفاق بحلول نهاية العام».