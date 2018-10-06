روسيا تزوّد الهند بصواريخ «إس 400»

المصدر: ■ موسكو، نيودلهي - وكالات

أعلن الكرملين أن الهند أبرمت صفقة مع روسيا لتزويدها بأنظمة صواريخ إس 400 المضادة للطائرات، وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات أميركية من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأميركي بسبب هذه الصفقة. ورغم عدم إقامة مراسم توقيع علنية، فإن الصفقة أبرمت خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في إطار قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من 5 مليارات دولار، وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة. وقالت الولايات المتحدة إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائياً عقوبات وفق تشريع يطلق عليه (مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات).

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع: «إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ إس 400». وقالت الهند وروسيا في بيان مشترك بنهاية المحادثات: «يرحب الجانبان بإتمام عقد إمداد الهند بنظام الصواريخ أرض-جو طويل المدى إس 400». وعقب محادثات القمة بين بوتين ومودي، وقّع البلدان 8 اتفاقات في مجالات الفضاء والطاقة النووية والسكك الحديدية.