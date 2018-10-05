سقوط مقاتلة روسية في الغابات

المصدر: وكالات

سقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29"، اليوم الجمعة، في ضواحي موسكو، فيما تمكن قائداها من القفز من الطائرة قبل سقوطها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في هيئة الأمن الروسية قوله: "الطائرة سقطت في غابة بالقرب من قرية دميتروفسكويه. ويتم حاليا تحديد أسباب الحادث".

من جهة اخرى ،اكدت شركة صناعة الطائرات المتحدة الروسية سقوط الطائرة ونجاة قائداها .

وجاء في بيان الشركة "أثناء طلعة تدريبية بالقرب من موسكو، سقطت الطائرة "ميج-29 أو بي".

وأضافت الشركة "نفذت "ميج-29" رحلة تدريبية. وفقد الطياران السيطرة على الطائرة أثناء الرحلة. لذلك قاما بتوجيهها إلى منطقة خالية، وقذفا نفسيهما من الطائرة. ولم يصابا بجروح. وسيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب".

تجدر الإشارة إلى أن طائرة "ميغ-29" - مقاتلة سوفييتية متعددة الأغراض من الجيل الرابع.