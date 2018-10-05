بوتين في الهند لإبرام صفقات أسلحة

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، أمس، في زيارة تستمر يومين؛ سعياً لإبرام صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأعلن الكرملين قبل بدء الزيارة أن المحطة الأساسية فيها ستكون توقيع صفقة بخمسة مليارات دولار لبيع الهند أنظمة دفاع جوي من نوع إس 400. وسيبحث بوتين ومودي صفقة تتعلق بأربع فرقاطات من نوع كريفاك بقيمة ملياري دولار و200 مروحية خفيفة من طراز كا-226 بقيمة مليار دولار.

وأعلن قائد سلاح الجو الهندي بريندر سنغ دانوا، أول من أمس، أن أنظمة إس 400، ومقاتلات رافال الـ36 التي تمّ شراؤها من فرنسا يعطيان البلاد دفعة قوية. ومن المقرّر أن يبحث بوتين ومودي أيضاً احتمال قيام روسيا ببناء محطة نووية ثانية في الهند. وتقوم موسكو حالياً بتوسيع أكبر محطة نووية في كوداناكولام. وعلى جدول أعمال الزيارة قيام روسيا بتدريب رواد فضاء هنود، حيث تطمح نيودلهي إلى إرسال أول مهمة فضائية في 2022.