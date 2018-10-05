أميركا تدرج شركة تركية على القائمة السوداء

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أدرجت الولايات المتحدة شركة تركية على القائمة السوداء، بسبب مخالفتها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي لديها أسلحة نووية. وينطبق الإجراء العقابي على شركة «إس آي إيه فالكون إنترناشونال غروب»، التي لها فرع أيضاً في لاتفيا، وثلاثة أشخاص مرتبطين بالشركة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «يحاولون بشكل صارخ تجاهل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة منذ أمد طويل على تجارة الأسلحة والسلع الكمالية مع كوريا الشمالية، يجب ألّا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام التحايل على عقوبات الأمم المتحدة».

وأضاف منوشين: «أن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالتخلص النهائي من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية والتحقق منه، وستستمر في فرض العقوبات حتى ذلك الوقت».