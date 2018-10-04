بومبيو يدعو طالبان إلى التفاوض

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، طالبان الأفغانية إلى «اغتنام فرصة الحوار» مع حكومة كابول.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية، أمس، إثر لقاء بومبيو بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في واشنطن، أول من أمس، «اعتبر (بومبيو) أن هناك دينامية لإحراز تقدم في عملية السلام الأفغانية». وتتكثف الجهود الدبلوماسية لدفع طالبان إلى التفاوض مع حكومة كابول، مع وقف غير مسبوق لإطلاق النار في يونيو، ولقاء بين مسؤولين أميركيين وممثلين للمتمردين في يوليو الفائت.

وأضافت الخارجية الأميركية أن بومبيو شدد مع نظيره الباكستاني «على الدور المهم الذي تستطيع أن تؤديه باكستان للتوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها في أفغانستان». وأكد بومبيو أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة في باكستان»، مضيفاً أنه يريد «مواصلة حوار بنّاء».