اعتراض طرود تحتوي على مادة سامة في طريقها لـ«البنتاغون»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أفاد مسؤول أميركي، أمس، بأنه تم إرسال طردين أو أكثر إلى وزارة الدفاع الأميركية يشتبه في أنها تحتوي على سم الريسين القاتل.

وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع كريس شيروود إنه تم، أول من أمس، في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلين إلى البنتاغون. وتابع «كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة».

وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار التأكيد أن الطرود تحتوي على الريسين. وأحالت شرطة البنتاغون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي). وذكر مسؤول في وزارة الدفاع أن الطرود كانت مرسلة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد قوات البحرية الأميرال جون ريتشاردسون.

وقال المكتب في بيان إن «عناصر من اف بي آي صادروا طردين مشبوهين كان قد تم فحصهما في مركز البريد في البنتاغون. ويتم إجراء مزيد من الفحوص للطردين».