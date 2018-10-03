واشنطن تهدد وموسكو تحذّر من تدمير رؤوس حربية روسية «محظورة»

المصدر: بروكسل، موسكو - وكالات

دعت الولايات المتحدة، روسيا إلى «وقف عملياتها السرية» لتطوير نظام محظور للصواريخ الموجهة، مهددة بتدميره قبل دخوله الخدمة.

وقالت كاي بايلي هاتشينسون، مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن على روسيا أن توقف عملياتها السرية لتطوير نظام محظور للصواريخ الموجهة وإلا فإن الولايات المتحدة ستسعى لتدميره قبل دخوله الخدمة. وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاماً لإطلاق الصواريخ من الأرض قد يسمح لها بشن هجوم نووي على أوروبا خلال فترة قصيرة وذلك في انتهاك لمعاهدة تعود إلى حقبة الحرب الباردة. لكن موسكو تنفي باستمرار هذا الانتهاك.

ووصفت روسيا هذه التصريحات بأنها خطيرة. ونقلت وكالة تاس عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قولها «يبدو أن الناس الذين يدلون بمثل هذه التصريحات لا يدركون حجم مسؤولياتهم وخطر الإدلاء بتصريحات عدائية».