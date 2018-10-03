فرنسا تصفع إيران وتجمّد أصولاً لاستخباراتها

المصدر: باريس - وكالات

وجّهت فرنسا صفعة لإيران بعدما جمّدت أصولاً وأموالاً تتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية، إثر تورّطها في اعتداء تم إحباطه على الأراضي الفرنسية قبل وقوعه.

واتهمت السلطات الفرنسية، أمس، وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تم إحباطه، كان يستهدف في يونيو الماضي تجمعاً لمعارضين إيرانيين، وقررت فرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا.

ودهمت الشرطة شمالي فرنسا مقراً لأبرز جمعية شيعية في أوروبا، حيث نفّذ نحو مئتي عنصر من الشرطة عملية «وقائية لمكافحة الإرهاب» استهدفت مقر «مركز الزهراء» ومنازل مسؤولين عنه في غراند سانت شمالي فرنسا. من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية النووية يمثل تهديداً، وإن نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط مبعث قلق كبير.

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