الهند تشتري «إس 400» من روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

أفاد مسؤول كبير في الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر خلال زيارته الهند، مراسم التوقيع على صفقة بخمسة مليارات دولار هذا الأسبوع لبيع الهند منظومة الدفاع الصاروخي «اس-400».

وقال مساعد بوتين البارز للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن «الرئيس سيتوجه إلى الهند في الرابع من أكتوبر». وأضاف إن «من أبرز محطات هذه الزيارة التوقيع على اتفاق لتسليم منظومة الدفاع الصاروخي اس-400» للهند، مضيفاً إن «قيمة العقد ستزيد على 5 مليارات دولار».

وأثارت هذه الصفقة غضب واشنطن، شريك الهند الدفاعي. وترغب واشنطن في أن تتوقف الهند عن شراء التكنولوجيا الروسية، وقال مسؤول بارز في البنتاغون في أغسطس إنه سيتم التفكير في فرض عقوبات على الهند في حال أكملت صفقة الشراء.