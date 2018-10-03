رسالة سامة لوزير الدفاع الأميركي

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أنها تسلمت مظاريف بريدية يشتبه باحتوائها على مادة الريسين السامة بينها رسالة قال مسؤول أميركي إنها موجهة لوزير الدفاع جيم ماتيس.

وقال البنتاجون في بيان إنه وضع منشأة البريد التابعة له تحت الحجر الصحي وإن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحلل المظاريف.

وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن التحاليل المبدئية أظهرت احتواء المظاريف على مادة الريسين بعد أن رصدتها شرطة البنتاغون يوم الاثنين في منشأة لفرز البريد.

وتوجد المنشأة في مجمع البنتاغون وليس في المبنى الرئيسي.

والريسين يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع ولكن الأمر يستلزم اتخاذ إجراء معين لتحويله إلى سلاح بيولوجي. ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال فترة تتراوح بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة في حجم رأس الدبوس. ولا يوجد ترياق لهذا السم.

وتسلمت مبان تابعة للحكومة الأميركية على فترات طرودا يشتبه باحتوائها على الريسين منها رسائل ملوثة بالريسين في عام 2013 كانت موجهة لسناتور أميركي وللبيت الأبيض ولمسؤول قضائي في مسيسيبي.