أوكيناوا اليابانية تختار حاكماً معارضاً لبناء قاعدة أميركية جديدة

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

فاز مرشح يعارض بناء قاعدة عسكرية أميركية جديدة في جزيرة أوكيناوا اليابانية، بانتخابات حاكم هذه الجزيرة الاستراتيجية.

وأعلنت الإذاعة الوطنية «إن إتش كي» وصحيفة «أساهي شيمبون» أن المرشح ديني تاماكي فاز في انتخابات أمس، في ضربة قوية لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي دعم حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم مرشحاً آخر.

والحاكم الجديد تاماكي نجل عنصر في مشاة البحرية الأميركية ونائب معارض، خاض حملة شرسة ضد مشروع أميركي-ياباني لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية من منطقة مأهولة إلى منطقة قليلة السكان في جزيرة أوكيناوا. وقد تعهد بمواصلة مواجهة هذا المشروع خلال حملته الانتخابية.

ودعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة آبي المرشح أتوشي ساكيما البالغ 54 عاماً الذي ركّز حملته الانتخابية على القضايا الاقتصادية، ولم يُدْلِ برأيه في مسألة نقل القاعدة إلى الجزيرة.