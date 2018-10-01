خلطة البطالة لمرشحة أميركية

أثارت المرشحة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو - كورتيز التي من المتوقع أن تمثل أحياء المنطقة الـ14 في نيويورك، الاستغراب أخيراً، بعد إدلائها بأرقام غير مفهومة عن البطالة.

وصرحت ألكسندريا لمحطة «بي بي إس» بأن «البطالة متدنية لأن الجميع يعمل بوظيفتين، ولأن الناس يعملون ما بين 60 إلى 80 ساعة في الأسبوع وبالكاد يمكنهم إطعام أطفالهم».

يعلق الخبراء على خلطة البطالة للمرشحة، مفيدين أنها على ما يبدو لا تعي كيفية احتساب أرقامها. ويقولون إن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يتوصل إلى أرقامه عن طريق قياس عدد العمال دون وظائف أو أولئك الباحثين عن عمل، في مقابل من هم على الأقل بوظيفة واحدة فقط، ولا يحتسب الشخص مرتين عندما يكون بوظيفتين.

ويفيد المكتب أيضاً أن نسبة 5% من الموظفين يتمتعون بأكثر من وظيفة واحدة، وأن حوالي 4.8% من العاملين بوظيفتين يعملون بدوام كامل، أي 80 ساعة عمل في الأسبوع، وهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة جداً من قوة العمل.