خطأ في كتاب بيدرو سانشيز

اعترف رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أخيراً، بارتكاب «خطأ» في كتابه «الدبلوماسية الجديدة للاقتصاد الإسباني»، عبر تضمينه مقاطع تم نسخها من خطاب لأحد الدبلوماسيين من دون اقتباسه، وذلك بعد اتهامات وُجّهت له بالسرقة الأدبية في أطروحته المنشورة ضمن الكتاب.

وقال سانشيز للصحافيين: «كان هناك خطأ في الإشارة إلى الدبلوماسي، سيجري تصحيحه في نسخة جديدة من الكتاب».

وتأتي تلك الأنباء، وسط أنباء عن تورط جامعة مدريد في فضحية «ماستر غايت»، حيث عدة سياسيين رفيعي المستوى، متهمين بحصولهم على شهادات من دون حضور المحاضرات.

وتفيد صحيفة «الباييس» الإسبانية، بأن الكتاب الصادر في عام 2013، والذي ألفه سانشير واقتصادي آخر، ينسخ من دون وضع علامات اقتباس أو أي إشارات، صفحات من خطاب الدبلوماسي، بما في ذلك خطأ وارد في النص الأصلي.