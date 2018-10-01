سفير يوقع العلم الألماني

في يومه الأول في المنصب، أوقع السفير السويسري لدى ألمانيا بول سيغر، علم تلك الدولة الكبرى، في هفوة دبلوماسية، أثارت موجة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سيغر يسجل رسالة على فيديو، يتحدث عن العلاقات الألمانية السويسرية، بمناسبة توليه المنصب، عندما سقط علم ألمانيا إلى جانب علم بلاده على الأرض، بفعل الرياح القوية.

وضحك السفير إثر ذلك، حسبما ظهر في الفيديو المنشور على الحساب الرسمي للسفارة السويسرية في ألمانيا، على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، ثم مازح الحضور قائلاً: «في يومي الأول كسفير سويسرا في ألمانيا، فإني قد ألقيت خطاب ترحيب ساحق بنجاح كبير».

أما موقع «يورونيوز»، الذي نقل الخبر، فقد ذكر معلقاً على ما جرى على موقعه الإلكتروني، أن سويسرا وألمانيا يتشاركان بحدود ولغة مشتركة، وبعلاقات دبلوماسية جيدة، فدعونا نأمل ألا يؤدي خطأ السفير السويسري الجديد إلى نتائج لا تحمد عقباها.