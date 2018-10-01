شاهد.. بكين تتزين بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس الصين

المصدر: وام

أحيت جمهورية الصين الشعبية اليوم الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة من بينهم لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة.

وبهذه المناسبة أقام مجلس الدولة الصيني حفل استقبال حدد خلاله "لي كه تشيانغ" الإنجازات الخاصة بالتدابير و الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا التزام الصين الثابت بمزيد من الإصلاح والانفتاح.

وذكر لي في كلمة له أن بلاده ستوحد جميع الأطراف لتحسين معيشة الشعب فى مجالات الرعاية الاجتماعية و التعليم ومعاشات التقاعد، مشيرا إلى أن الصين ستواصل تشجيع الإبداع مع ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت قناة (CCTv) الصينية نشرت فيديو للعاصمة بكين وهي تتزين بالزهور، والأعلام الوطنية، والفوانيس التقليدية، والعقد الصينية استعدادا لهذه المناسية.