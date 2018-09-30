طرائف ومواقف غريبة شهدتها الأمم المتحدة

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

تختتم غدا الأول من أكتوبر الدورة الـ 23 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسبوع من المناقشات حول قضايا الساعة في العالم.

وبالعودة إلى سالف اجتماعاتها، نجد أن تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة حفل على مدار السنوات السبعين الماضية بطرائف ومواقف سياسية غريبة، نرصدها لكم متسلسلة تاريخيا في التالي:

1957: سقط المبعوث الهندي كريشنا مينون مغشى عليه، بعد خطاب استمر 8 ساعات، هو الأطول في تاريخ خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة مع كشمير.

1960: شن الرئيس الكوبي فيدل كاسترو هجوماً على سياسية الولايات المتحدة الأميركية على مدار خطاب استمر 4 ساعات ونصف الساعة، مؤكداً أهمية النظرية الاشتراكية آنذاك.

1960: رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي سابقا نيكيتا خريتشوف، يخلع حذاءه أثناء الخطاب ويضربه به على المنصة، لإسكات الوفد الفلبيني، الذي أحدث جلبة في القاعة احتجاجا على السياسات السوفييتية.

1987: الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان يتحدث عن تهديد قادم من خارج كوكب الأرض، ما أثار ضحكات الكثيرين، وأطلق على الاتحاد السوفييتي آنذاك اسم "إمبراطورية الشر".

2006: رئيس فنزويلا السابق هوغو تشافيز، يتحدث عن شيطان متجسد في هيئة إنسان، تسبب في انتشار رائحة الكبريت بقاعة الجمعية العامة، في إشارة للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن.

2009: الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يمزق ميثاق الأمم المتحدة، خلال خطاب استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وصف فيه مجلس الأمن بأنه "مجلس حرب ورعب".

وتسبب الخطاب في انهيار المترجم الليبي المكلف بالترجمة الفورية من شدة التعب، فقد تمكن المترجم من نقل 75 دقيقة من خطاب القذافي الطويل المليء بالتكرار، لكنه صرخ في النهاية: “لا أستطيع أكثر”.

2011: أثار خطاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد جلبة في قاعة الجمعية، انسحبت على إثره وفود 32 دولة، بعد أن اتهم واشنطن بتدبير هجمات 11 سبتمبر.

2013: الرئيس الجورجي ميخائيل سآكاشفيلي يعلن قبل فترة وجيزة من انتهاء ولايته الرئاسية عن نهاية “الإمبراطورية الروسية” وفشل “مشروع عميل الـ كي جي بي” السابق فلاديمير بوتين – الاتحاد الأوراسي”، وغادر الوفد الروسي قاعة الاجتماعات احتجاجا على تصريحات سآكاشفيلي، وطالب بعد ذلك بإجراء فحص طبي لحالته النفسية.

2018: وزيرة خارجية النمسا؛ كارين كنايسل، تستهل كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، باللغة العربية، حيث قالت إنها تعلمت العربية في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب.

يذكر أن الجمعية العامة أنشئت العام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي واحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة. وتحتل الصدارة بين تلك الأجهزة لإنها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة.

وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة.