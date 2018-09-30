بدء عملية إزالة الألغام في الحدود المشتركة للكوريتين

المصدر: وام

تبدأ غدا الإثنين عملية إزالة الألغام من منطقة الحراسة المشتركة في قرية الهدنة بين الكوريتين والمنطقة المنزوعة السلاح في بلدة تشولوون شرق الحدود الفاصلة بينهما.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم أن ذلك يأتي تنفيذا لما اتفقت عليه الكوريتان في قمة بيونغ يانغ الأخيرة من أجل تنفيذ إعلان بانمونغوم المشترك.

ووفقا للاتفاقية في المجال العسكري، تبدأ الكوريتان عملية إزالة الألغام المزروعة حول قرية بانمونغوم خلال الفترة من الأول حتى 20 من أكتوبر، وفي المرتفعات من 20 حتى 30 من نوفمبر.

وتحتوي مرتفعات "رأس السهم" على حوالي 200 من رفات الجيش الكوري الجنوبي و 300 من رفات جنود قوات الأمم المتحدة.