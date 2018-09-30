كوريا الشمالية: استمرار العقوبات الأميركية يعمّق أزمة الثقة

المصدر: نيويورك - وكالات

ندد وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، بالعقوبات المفروضة على بلاده، مؤكداً أنها «تفاقم انعدام الثقة» بالولايات المتحدة.

وقال أمام الأمم المتحدة، أمس، إنه «دون أي ثقة في الولايات المتحدة لن تكون هناك طمأنينة في أمننا القومي، وسيكون من المستحيل في ظل مثل هذه الظروف أن نبادر لنزع سلاحنا من جانب واحد».

وأكد وزير الخارجية الكوري الشمالي، أن «التحسّن الأخير» الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية «يظهر أن بناء الثقة قد يكون حاسماً»، مضيفاً: «يجب أن نتحرر من طرق التفكير القديمة». وقال ري: إن «التصوّر بأن العقوبات بإمكانها تركيعنا هو حلم من أحلام اليقظة لأشخاص يجهلوننا».

وأشار إلى أن «كوريا الشمالية اتخذت خطوات مهمة تثبت حُسن نواياها مثل وقف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتفكيك موقع الاختبارات النووية بصورة شفافة، والتعهّد بعدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا النووية تحت أي ظروف».

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أبلغ مجلس الأمن، الخميس، بأن «تطبيق عقوبات مجلس الأمن يجب أن يستمر بلا هوادة ودون توقف حتى نحقق نزع السلاح النووي بصورة كاملة ونهائية يمكن التحقق منها».