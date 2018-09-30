طوارئ في اليونان لمواجهة إعصار زوربا

المصدر: أثينا - وكالات

علقت السلطات اليونانية الرحلات البحرية، ودعت السكان إلى التزام الحذر إثر هبوب إعصار متوسطي ضرب البلاد، وأطلقت وسائل الإعلام عليه تسمية زوربا، ووصل الإعصار بعيد ظهر أمس إلى جنوب غرب اليونان، وخصوصاً إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا في شبه جزيرة البيلوبونيز.

ويتوقع أن يواصل الإعصار طريقه باتجاه الشرق، ليصل إلى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد، وشهدت مناطق عدة انقطاعاً في التيار الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق التي وصلها الإعصار، في حين أوقعت الرياح أضراراً في منشآت الشواطئ والمباني القريبة من البحر. وتوقعت هيئة الأرصاد تراجع قوة الإعصار، لتصل سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة.

وعقب اجتماع أزمة، تم إعلان حالة طوارئ في المناطق المعنية، لضمان الاستعداد الأقصى لأجهزة الدولة، بحسب ما أفاد الأمين العام للحماية المدنية، يانيس تافيليس.