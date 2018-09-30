برلماني إيراني يتهم أجهزة بلاده بالتقصير

قال نائب إيراني بارز إن الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد الذي أدى إلى مقتل 24 شخصاً كان نتيجة تقصير من جانب قوات الأمن. ونقل تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «إيسنا» عن رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، حشمة الله فلاحت بيشه، قوله إن التسجيل المصور الذي أصدرته وزارة الاستخبارات والجيش يوضح ذلك. وقال فلاحت بيشه: «هناك نحو ثمانية أو تسعة قناصة كان بمقدورهم قتل المهاجمين بسهولة في 30 ثانية». وأشار إلى أن أحد القناصة لم يعتقد في بادئ الأمر أن الهجوم سيقع، لكنه برغم مشاهدته أشخاصاً يقتلون لم يطلق النار، قائلاً إنه لم يحصل على أمر بإطلاق النار.