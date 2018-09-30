الصين تعتزم تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب وحماية مصالحها بالخارج

المصدر: بكين - وكالات

قال ضابط صيني كبير، إن بكين تعمل على تشكيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، يمكنها القيام بمهام اقتحام داخل البلاد وخارجها، لحماية مصالحها فيما وراء البحار.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال تشانغ شياو تشي، رئيس المخابرات في الشرطة المسلحة الصينية، وهي تابعة للجيش، إن تشكيل قوات خاصة عنصر مهم في التحديث الشامل لجيش البلاد.

وقال تشانغ: «نطاق مهمة القوات الخاصة يمتد من الأرض إلى البحر ومن الوطن إلى خارجه»، وفق ما نقلت رويترز. وأضاف إن استعدادات الحرب ضد الإرهاب يجب أن تشمل حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية في أي مكان.

وأصدرت الصين في أواخر عام 2015 قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يسمح لجيشها بالقيام بعمليات فيما وراء البحار، رغم أن خبراء قالوا إن بكين تواجه مشكلات عملية ودبلوماسية كبرى من أجل تفعيل مثل هذا الإجراء. وتقول الصين إنها تواجه تهديدات من متشددين بمنطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد، فضلاً عن متشددين في الشرق الأوسط بعضهم من نفس المنطقة بالصين.