(فيديو) في سابقة بالأمم المتحدة.. وزيرة خارجية النمسا تستهل كلمتها أمام الجمعية العامة باللغة العربية

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

استهلت وزيرة خارجية النمسا؛ كارين كنايسل، كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، باللغة العربية، حيث قالت إنها تعلمت في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب.

وقالت كنايسل "العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة. عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة. كل الاحترام لهؤلاء الناس."