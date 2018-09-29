هولندا تفشل مخططاً إرهابياً وتحاكم 7 متهمين

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أعلنت النيابة العامة الهولندية، أنها ضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، بينها أسمدة يمكن أن تستخدم لتفخيخ السيارات، وذلك غداة توقيف سبعة أشخاص بتهمة الإرهاب.

وأوقفت وحدات النخبة في شرطة مكافحة الإرهاب المتهمين السبعة في منطقتي آرنهم وفيرت، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء ضخم في البلاد. ومثل المتهمون، أمس، للمرة الأولى ولفترة وجيزة أمام محكمة روتردام، حيث وُجهت إليهم تهم مرتبطة بالإرهاب، وتمّ إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل. ولم تُكشف أسماء المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عاماً، والذين سيخضعون لرقابة أمنية مشددة تتيح لهم فقط التحدث لمحاميهم.

وأعلنت النيابة العامة الهولندية، أنّ عملية البحث التي نفذتها الشرطة، أول من أمس، أدت لمصادرة كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة العبوات في منازل المشتبه بهم. وأشار بيان النيابة العامة، إلى عثور الشرطة على مئة كيلوغرام من الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في تفخيخ السيارات. على صعيد متصل، عزلت الشرطة الدنماركية جزيرة بأكملها في البلاد، أمس، في إطار عملية أمنية كبيرة، لملاحقة خلية على صلة بجريمة خطيرة، وفق ما ذكرت الشرطة في كوبنهاغن.

وقالت الشرطة الدنماركية، إن جزيرة زيلاند شرقي البلاد، حيث توجد العاصمة كوبنهاغن، قد تم عزلها، مشيرة إلى إطلاق عملية كبيرة للشرطة، من دون تقديم أي تفاصيل عن العملية أو الجريمة التي ارتكبتها الخلية. وأوضحت الشرطة، أنها تبحث عن سيارة فولفو سوداء مسجلة في السويد، وثلاثة أشخاص على صلة بجريمة خطيرة، في إطار عملية أمنية كبيرة.