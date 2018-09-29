سيئول تتسلّم رفات 64 جندياً من قتلى الحرب الكورية

المصدر: سيئول - وكالات

سلّمت السلطات الأميركية نظيرتها الكورية الجنوبية رفات 64 جنديا كورياً جنوبياً قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي، في مراسم بقاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأميركية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رفات الـ 64 جندياً عثر عليهم في عملية تنقيب مشتركة، نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و 2005 بالأراضي الشمالية، مشيرة إلى أن هذا أكبر حجم تعيده الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أنّ الفرق المختصة في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ونظيرتها الأميركية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي، وتوصلت إلى أنّ الرفات يعود لـ 64 جندياً كورياً جنوبياً. إلى ذلك عقد، أمس، في مدينة كايسونغ الكورية الشمالية، أول اجتماع لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، منذ اختتام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعرض الجانب الجنوبي في الاجتماع، على الشمال اقتراحاً بزيارة وفد حكومي مدني كوري جنوبي يتكون من حوالي 100 عضو إلى كوريا الشمالية برئاسة وزير التوحيد الوطني، للمشاركة في تلك الفعاليات.