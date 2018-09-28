ترامب: الصين تحترم «عقليتي الكبيرة»

المصدر: دبي - البيان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين تحترم «عقليته الكبيرة جداً»، وإنه يحب الصين، ويحب الرئيس الصيني جداً.

صرح بذلك ترامب في مؤتمر صحافي تناول فيه العديد من القضايا من الحرب التجارية إلى كوريا الشمالية، إلى التحرش بالمرشح لمنصب المحكمة العليا برت كافانوج.

وأصر الرئيس الأميركي على اتهاماته لبكين بأنها تنوي التدخل في الانتخابات البرلمانية الأميركية التي تجري في وقت لاحق العام الجاري، غير أنه لم يذكر أي تفاصيل. وأشار إلى أن الصين تود أن يخسر ترامب في الانتخابات، لأنهم لم يواجهوا أي تحدٍّ قوي بهذا الشكل من قبل.

وقال ترامب، في وقت سابق أمام الأمم المتحدة في اجتماع عن عدم انتشار الأسلحة النووية، إن الصين تحاول التدخل في الانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس الأميركي، من دون أن يقدم أي دليل على ذلك. وأعلنت الصين على الفور رفضها هذا الاتهام خلال الاجتماع ذاته.

وأضاف ترامب: «لقد سمعت من السيد بيلسبري الحجة في الشؤون الصينية، إن الصين تحترم الرئيس ترامب جداً، وتحترم عقليته الكبيرة جداً جدا». وقال: «إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون».وكان مايكل بيلسبري، مدير استراتيجيات الصين في معهد هدسون للأبحاث، قد صرح في وقت سابق لوكالة فوكس للأنباء بأن بكين ترى ترامب رئيساً استثنائياً، ومن أهم خمسة أو ستة رؤساء أميركيين تعاملوا مع الصين.