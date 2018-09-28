ولاية هندية تبحث عن أرض لمشروع مع «أدنوك» و«أرامكو»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

شكلت حكومة ولاية مهاراشترا الهندية لجنة من أجل عملية البحث عن أرض لإقامة مشروع مجمع مشترك بتكلفة 44 مليار دولار، يشمل مصفاة تكرير ومصنع بتروكيماويات مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«أرامكو» السعودية، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

ووكّلت حكومة الولاية اللجنة بأن تجري مقابلات مع المزارعين والهيئات التي تمثلهم من أجل إقناعهم ببيع أراضيهم من أجل إنشاء المشروع، وفق ما أعلنته مؤسسة النفط الهندية في بيان نقلته مجلة «ميد». وسوف تقوم اللجنة بتقدير التأثيرات البيئية للمشروع وتصدر توصياتها بعد إجراء الدراسات اللازمة مع الهيئات المحلية من أجل التخفيف إلى أقصى حد من أي آثار سلبية.

وسترفع اللجنة المذكورة توصياتها خلال ستة أشهر، وفق ما جاء في البيان.ومن المخطط إنشاء المشروع في مدينة راتناغيري في ولاية مهاراشترا بالقرب من بحر العرب.