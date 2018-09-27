الصين ترد بقوة على اتهامات ترامب بتدخلها في الانتخابات

المصدر: د ب ا

قالت الصين إن اتهامات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لها بالتدخل في الانتخابات الاميركية، "كذب" و"افتراء".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن إعلانا اشترته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية في صحيفة محلية في ايوا، يمثل "تعاونا طبيعيا" بين وسائل الاعلام الاميركية والاجنبية.

وقال جينغ شوانغ: "لو وصف ذلك... بأن الحكومة الصينية حاولت التدخل في الانتخابات الاميركية، فهو أمر بعيد الاحتمال وكذب محض".

وكان الرئيس الأميركي نشر قبل ساعات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور قسم الإعلانات التكميلية في صحيفة" تشاينا ديلي" في صحيفة "دي موان ريجستر"، واصفا إياها بـ "الإعلانات الدعائية". ويظهر الإعلان انتقادات لسياسات الرئيس.

وكان ترامب اتهم الصين أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بمحاولة "التلاعب والتدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر المقبل مضيفا أن لديه أدلة تدعم ادعاءاته.

وقال ترامب لمجلس الأمن الدولي: "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا المقبلة".