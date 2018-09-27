كولومبيا: تحركات عسكرية لفنزويلا على الحدود

المصدر: بوجوتا - د.ب.أ

أفادت وسائل إعلام كولومبية، أمس، نقلاً عن وزير الخارجية كارلوس هولمز تروخيو، أن الرئيس إيفان دوكي سيراقب التحركات العسكرية المحتملة من جانب فنزويلا على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأعرب هولمز تروخيو عن امتنان كولومبيا لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي حذر فنزويلا، بعدما ترددت مزاعم بشأن تمركز قوات لها على الحدود مع بلاده.ووصف بنس التحركات العسكرية بأنها «جهد واضح للترهيب»، مشيراً إلى تقارير إخبارية حول التحركات العسكرية خلال تحدثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعهد بوقوف الولايات المتحدة بجانب حلفائها. وقال هولمز تروخيو للصحفيين الكولومبيين في نيويورك: «بالطبع، يراقب الرئيس إيفان دوكي تطور الوضع».