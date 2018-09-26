(فيديو) أول رضيعة في العالم تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: البيان الالكتروني

دخلت الرضيعة (نيف تي اراها) البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة ببطاقة مرور أمني مسجل عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، بينما كانت أمها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة.

وقد تفرغ والدها كلارك جيفورد لرعايتها الطفلة، حيث جلس ضمن وفد نيوزيلندا وحمل نيف، بينما كانت شريكته تلقي كلمتها يوم الاثنين الماضي.

وأرديرن (38 عاما) هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990، حسب "يورونيوز".

ونشر جيفورد صورة على تويتر لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم.

وقال: "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أثناء تغيير الحفاضة. ستكون حكاية مثيرة في (عيد ميلادها) الحادي والعشرين".

وأرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة وضع أثناء شغلها المنصب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة.

وأضاف "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة. خمسة في المئة فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".