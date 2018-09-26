تيريزا ماي ترفض إجراء انتخابات جديدة

المصدر: وام

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي " فكرة إجراء انتخابات عامة.. وقالت إن إجراء انتخابات جديدة ليست في مصلحة البلاد مطلقا.

تصريحات ماي جاءت قبيل سفرها إلى نيويورك في زيارة رسمية وردا على دعوة المعارضة العمالية بإجراء انتخابات جديدة من أجل طرح بدائل نهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان العمال في مؤتمرهم السنوي المنعقد في مدينة ليفربول شمال المملكة المتحدة وعلى رأسهم الزعيم العمالي جيريمي كوربن طالبوا بإجراء انتخابات جديدة لضمان طرح ورقة خروج متوافق عليها تضمن الحفاظ على مصالح بريطانيا، منتقدين في الوقت نفسه الأداء التفاوضي الذي وصفوه بالسئ والعبثي لفريق التفاوض التابع للحكومة.

وقالت ماي في تصريحاتها ردا على انتقادات العمال، إنها تعمل ما في وسعها من أجل الحفاظ على مصالح بريطانيا وحقوقها مؤكدة في الوقت نفسه صعوبة التفاوض مع الأوروبيين، إلا أن مصادر مقربة من 10 داوننغ ستريت مكتب رئيسة الوزراء وبحسب صحيفة صانداي تايمز "من دون الكشف عن هويتها أن الحكومة تدرس ملف إجراء انتخابات جديدة كحل إجرائي في حال تعذر الموافقة على خطة الخروج المقدمة.