واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت واشنطن، أنّها ستبيع تايوان أسلحة بقيمة 330 مليون دولار، في صفقة يتوقّع أن تثير غضب بكين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّها وافقت على بيع تايوان قطع غيار وتبديل لطائرات حربية من طرازات أف-16 وأف-5 وسي-30 بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون دولار. وأمام الكونغرس مهلة 15 يوماً للاعتراض على هذه الصفقة وتعطيلها، لكنّ هذا الأمر مستبعد.

ووفق بيان الخارجية الأميركية، فإن هذه الصفقة ستساهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي، عن طريق تحسين القدرات الأمنية والدفاعية لتايوان، التي لطالما كانت وما زالت قوة مهمة للاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدّم الاقتصادي في المنطقة.

ورحبت تايوان بالإعلان الأميركي، وأكدت أنه سيساعد الجزيرة في تعزيز قدراتها الدفاعية. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «بينما تواجه تايوان تهديدات متزايدة، سيؤدي بيعها أسلحة أميركية إلى تعزيز قدراتها على الدفاع عن نفسها، للحفاظ على الاستقرار والسلام في مضيق تايوان». بدوره، شدّد مكتب الرئاسة في تايوان، على أنّ الحكومة ستواصل تعزيز استثماراتها الدفاعية، والإبقاء على اتصالات وتعاون وثيق مع الولايات المتحدة حول القضايا الأمنية.