برلمان السويد يعزل رئيس الوزراء

المصدر: ستوكهولم - رويترز

خسر رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، تصويتاً على الثقة في البرلمان، أمس، ما يعني أنه سيترك منصبه، لكن لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة، نظراً لعدم وجود كتلة سياسية تحظى بالأغلبية.

وقال لوفين: «إذا اختارت أحزاب التحالف محاولة الحكم كأصغر كتلة، فإنها ستجعل نفسها معولة تماماً على الديمقراطيين السويديين». واستبعد لوفين، دعم حكومة تشكلها كتلة «تحالف»، مردفاً: «أريد الاستمرار في قيادة البلاد كرئيس للوزراء، أريد قيادة حكومة تحظى بقاعدة تأييد أكبر في برلمان البلاد».

خيار

ويتوقع محللون أن يقع اختيار رئيس البرلمان على أولف كريسترسون زعيم الحزب المعتدل، وهو أكبر حزب في كتلة تحالف، ليحاول تشكيل حكومة، إلا أنه يحتاج إلى دعم، نظراً لغياب الأغلبية، سواء من الحزب الديمقراطي السويدي أو من يسار الوسط.