إجلاء مئات السكان بسبب حريق كبير في إيطاليا

المصدر: أ ف ب

اندلع حريق كبير ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة بيزا (توسكانا) شمال إيطاليا، مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص على سبيل الاحتياط، وفقاً لما أعانته وسائل إعلام إيطالية.

واندلعت النيران في وقت متأخر من مساء الإثنين في منطقة مونتي سيرا، كثيفة الأشجار، وسرعان ما انتشرت بفعل الرياح، مهددة سكان قرى كالسي ومونتيماغنو وسان لورينزو ولا توري.

وأظهرت الصور الليلية لشبكات التلفزة الايطالية صباح الثلاثاء، النيران المتوهجة العالية التي كانت تلتهم الغابة على نطاق واسع للغاية.

وقال رئيس البلدية ماسيميليانو غيمنتي ليل الاثنين الثلاثاء على فيسبوك "حريق مدمر في كالسي. تم الاتصال بأصحاب المنازل القريبة".

وفي وقت لاحق أضاف أن حوالى 500 شخص نقلوا على سبيل الوقاية إلى قريته وإلى سان لورينزو ولا توري.

وبالإضافة إلى الطائرات القاذفة للمياه، تدخل فجر الثلاثاء عشرات من رجال الإطفاء الذين أتوا من كل أنحاء توسكانا، ومنها فلورنسا وليفورني.