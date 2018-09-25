الأمم المتحدة: العالم لا يزال مهدداً بالأسلحة النووية

المصدر: ■ نيويورك - وكالات

افتتحت فعاليات الاجتماعات رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في دورتها الـ73، أمس، بقمة «نيلسون مانديلا للسلام»، حيث من المقرر أن تنطلق جلسات الجمعية العامة اليوم الثلاثاء بحضور نصف رؤساء العالم وحراسة آلاف الشرطيين، وتستمر حتى السبت المقبل.

وقالت ماريا فيرناندا إسبينوسا جاريسيا، رئيسة الدورة العادية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وزيرة خارجية الأكوادور سابقاً، إن التعددية العالمية في خطر، داعية المجتمع الدولي إلى الحفاظ على إرث نيلسون مانديلا بعد وفاته.

وأضافت أن «العالم لا يزال مهدداً بخطر الأسلحة النووية والبيولوجية»، مشددة على ضرورة أن «يتكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلام الدوليين».

وتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان «جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بجميع الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة لإقامة مجتمعات سلمية ومنصفة ومستدامة».

في الأثناء، أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، في نيويورك أنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي قريباً، مشيراً إلى تقدم هائل على صعيد تخفيف التوتر.

وقال:«يبدو أننا سنعقد قمة ثانية قريباً»، مضيفاً «كما تعلمون كتب كيم جونغ أون رسالة جميلة طلب فيها عقد لقاء ثانٍ وسنقوم بذلك».

وصرح وزير الخارجية الأميركي، مكايك بومبيو، أنه يعتزم التوجه في غضون الشهور الثلاثة المقبلة إلى كوريا الشمالية لترتيب التفاصيل النهائية لمثل هذا الاجتماع.

وأكد بومبيو أن العقوبات على بيونغيانغ سوف تستمر حتى يتم تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي بالكامل، محذراً من أن هذه الخطوة سوف تستغرق مزيداً من الوقت.

إلى ذلك، وقعت 129 دولة عضواً بالأمم المتحدة على تعهد صاغته الولايات المتحدة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية التي حذر ترامب من أنها باتت تشكل تهديداً للصحة العامة والأمن القومي.