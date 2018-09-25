تركيا تعتقل 61 جندياً بتهمة التورط في الانقلاب

المصدر: إسطنبول - وكالات

أصدرت الحكومة التركية أمراً بالقبض على 61 جندياً في الجيش والبحرية التركية على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة قبل أكثر من عامين.

وأوضحت وكالة أنباء دوغان، أمس، أن 18 جندياً منهم لا يزالون في الخدمة. وتتهم السلطات التركية هؤلاء الجنود بأنهم على صلة بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وحسب الوكالة، قبضت الشرطة في إسطنبول أيضاً، على 21 آخرين من المشتبه بهم .

ومن بين التهم التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، استخدام خدمة رسائل مشفرة يُفْتَرَض أن يكون أنصار غولنتواصلوا عبرها. يذكر أن أغلبَ المشتبه بهم مُعلمون سابقون. كانت السلطات التركية قد ألقت القبض على عشرات آلاف الأشخاص، وأقالت أكثر من 140 ألف موظف حكومي منذ محاولة الانقلاب.