مقتل دبلوماسي أميركي في مدغشقر

المصدر: إنتاناناريفو- وكالات

عثرت قوات الأمن في مدغشقر على دبلوماسي أميركي مقتولاً في منزله أمس، ويبدو أنه قُتل على أيدي رجل وُضع قيد الحجز الاحتياطي كما أفادت الشرطة.

وقال القومندان هيريلالاتيانا أندريانا ريساونا، الناطق باسم الشرطة في مدغشقر: «حوالي الساعة الواحدة فجر الأحد، وبعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص، عثرت دورية الشرطة الليلية على دبلوماسي أميركي ميتاً في منزله».

وأضاف أن «رجال الإسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه».

وتابع الناطق أنه «تم توقيف رجل كان وجهه ملطخاً بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل، وقد وُضع قيد الحجز الاحتياطي».