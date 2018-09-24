بومبيو يدعو من لا يؤيدون ترامب إلى الاستقالة من الحكومة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، تحذيراً ضمنياً إلى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالاً جديداً في أهلية الرئيس دونالد ترامب للحكم، داعياً من لا يؤيدون الرئيس إلى الاستقالة.

وقال بومبيو في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «كنت واضحاً جداً منذ بداية عملي في هذه الإدارة: إذا كنتم لا تستطيعون أن تكونوا جزءاً من الفريق، إذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، ينبغي تالياً التفكير في أمر آخر». وأضاف: «نحتاج إلى جميع من يساعدون على إنجاز مهمة الرئيس ترامب على أكمل وجه، وآمل بأن يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل آو مكتب التحقيقات الفدرالي أو الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدّث في مستهل ولاية ترامب عن إمكان إقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور. واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف «الفوضى» التي تسود البيت الأبيض.