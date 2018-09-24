مقتل سياسيين اثنين في هجوم للماويين بجنوب الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت الشرطة الهندية، أمس، أن سياسيين من بينهما أحد نواب البرلمان قتلا على يد المتمردين الماويين أثناء زيارتهما لقرية بجنوب الهند.

وقال نائب المفتش العام للشرطة شي سرينكانث إن كيدار سارفيسوارا راو (45 عاماً) النائب عن حزب تيلوجو ديسام الحاكم في ولاية اندرا براديش، والنائب السابق سيفاري سوما (52 عاماً) تعرضا لهجوم في منطقة فيشاخاباتنام. وكان السياسيان عائدين من حضور فعاليات في قرية في منطقة قبلية عندما اعترضت مجموعة من الماويين، بينهم سيدة، سيارتهما.

وأجرى المتمردون مناقشة مع السياسيين أولا حول التعدين في المنطقة، ثم بعد ذلك أطلقا النار عليهما، وذلك بحسب ما قالته الشرطة نقلاً عن شهود عيان.

ويقول المتمردون الماويون، الذين يرفضون الديمقراطية البرلمانية، إن تمردهم المسلح يهدف للحصول على حقوق الفقراء والمهمشين. وينشط المتمردون في مناطق الغابات في عدة ولايات بأنحاء الهند، ومعظم هذه المناطق غنية بالموارد المعدنية.