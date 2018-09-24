رئيس تنزانيا وزيادة الإنجاب

حض رئيس تنزانيا جون ماغوفولي في حفل انتخابي نساء بلاده على الإنجاب لأن البلد بحاجة لمزيد من الناس حسب قوله.

«بات بإمكان النساء التوقف عن اتباع أساليب منع الحمل»، ونقلت عنه صحيفة «سيتيزن» التنزانية المحلية قوله إن الذين يؤيدون طرق الحدّ من النسل هم غرباء عن الوطن، تحدوهم دوافع شريرة.

وحض ماغوفولي على الإنجاب مذكراً بأن الحكومة تستثمر في مجال صحة الأم وتعمل على افتتاح مستشفيات جديدة في الضواحي. وكانت جاكلين ماهون، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان حاضرة حين أدلى ماغفولي بملاحظاته قائلاً: «لقد سافرت إلى أوروبا ورأيت مفاعيل الحدّ من الإنجاب، حيث تعاني بعض الدول اليوم من نسبة منحسرة للسكان، ولا تملك قوة عاملة».

ويعرف ماغوفولي بسياساته المتشددة التي تتضمن حرمان التلميذات الحوامل من التعليم ومواقفه الصارمة ضد الفساد.

وفي موقف موازٍ، أصدر متحدث باسم البرلمان، قراراً بعد يوم واحد من خطاب ماغوفولي منع بموجبه المشرّعات النساء من دخول البرلمان وهن يضعن رموشاً اصطناعية أو أظافر، وشدد على ضرورة تقيّدهن بقواعد اللباس.